Дело брата главы ОАСК Вовка: прокурор в суде объявил обвинительный акт

ukru
14 марта, 19:57 • 100869 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 115146 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 106485 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 137530 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 137631 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112768 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106450 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92717 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111401 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136807 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 61072 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

01:46 • 49608 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

02:18 • 23603 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 34715 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 20802 просмотра
публикации
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 5766 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 235120 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 265417 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 202416 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 207454 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 100869 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 101005 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 118946 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 121385 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 128684 просмотра
Актуальное
Дело брата главы ОАСК Вовка: прокурор в суде объявил обвинительный акт

Дело брата главы ОАСК Вовка: прокурор в суде объявил обвинительный акт

Киев • УНН

 • 137725 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В Высшем антикоррупционном суде прокурор объявил обвинительный акт по делу экс-чиновника Службы внешней разведки Юрия Зонтова, который является братом председателя ОАСК Павла Вовка. Об этом сообщает САП, передает УНН.

Цитата

«8 августа 2022 г. при участии прокурора САП в Высшем антикоррупционном суде начато рассмотрение по существу дела в отношении адвоката и его сообщника, который также осуществляет адвокатскую деятельность, обвиняемых в завладении мошенническим путем денежными средствами в особо крупном размере, а также подстрекательстве к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды судьям ОАСК. Так, в судебном заседании прокурор объявил обвинительный акт и выступил со вступительной речью», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что после этого коллегией судей был объявлен перерыв до 13 сентября 2022 года.

Кроме того, отмечается, что в ходе досудебного расследования, прокурорами САП и детективами НАБУ собрано достаточно свидетельствующих доказательств о мошеннических действиях указанных лиц, а также о том, что фактическим владельцем вышеупомянутого помещения является именно бывший сотрудник Службы внешней разведки Украины, однако ни изъятые средства, ни помещения в декларации служащего за 2020 год указаны не были.

В САП напомнили, что в мае 2022 года по ходатайству прокуроров САП Высшим антикоррупционным судом для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины передано более 3,7 млн долларов, почти 846 тыс. евро, 20 тыс. фунтов стерлингов и 242 тыс. гривен средств, изъятых и арестованных в рамках расследования указанного уголовного производства.

Дополнение

Указанные лица были разоблачены детективами НАБУ в апреле 2021 года на подстрекательстве представителя юридического лица предоставить 100 тыс. долларов неправомерной выгоды судье ОАСК.

Их задержали. Во время обысков у задержанных обнаружен антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства — более 3,7 млн ​​дол. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей — в общей сложности более 130 млн грн.

Брата председателя ОАСК Павла Вовка — Юрия Зонтова, к тому же работавшего в Службе внешней разведки, сначала отстранили на период досудебного расследования, и наконец – уволили с военной службы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы