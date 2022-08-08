Дело брата главы ОАСК Вовка: прокурор в суде объявил обвинительный акт

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«8 августа 2022 г. при участии прокурора САП в Высшем антикоррупционном суде начато рассмотрение по существу дела в отношении адвоката и его сообщника, который также осуществляет адвокатскую деятельность, обвиняемых в завладении мошенническим путем денежными средствами в особо крупном размере, а также подстрекательстве к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды судьям ОАСК. Так, в судебном заседании прокурор объявил обвинительный акт и выступил со вступительной речью», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что после этого коллегией судей был объявлен перерыв до 13 сентября 2022 года.

Кроме того, отмечается, что в ходе досудебного расследования, прокурорами САП и детективами НАБУ собрано достаточно свидетельствующих доказательств о мошеннических действиях указанных лиц, а также о том, что фактическим владельцем вышеупомянутого помещения является именно бывший сотрудник Службы внешней разведки Украины, однако ни изъятые средства, ни помещения в декларации служащего за 2020 год указаны не были.

В САП напомнили, что в мае 2022 года по ходатайству прокуроров САП Высшим антикоррупционным судом для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины передано более 3,7 млн долларов, почти 846 тыс. евро, 20 тыс. фунтов стерлингов и 242 тыс. гривен средств, изъятых и арестованных в рамках расследования указанного уголовного производства.

Дополнение

Указанные лица были разоблачены детективами НАБУ в апреле 2021 года на подстрекательстве представителя юридического лица предоставить 100 тыс. долларов неправомерной выгоды судье ОАСК.

Их задержали. Во время обысков у задержанных обнаружен антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, немалые денежные средства — более 3,7 млн ​​дол. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей — в общей сложности более 130 млн грн.

Брата председателя ОАСК Павла Вовка — Юрия Зонтова, к тому же работавшего в Службе внешней разведки, сначала отстранили на период досудебного расследования, и наконец – уволили с военной службы.