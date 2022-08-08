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Справа брата голови ОАСК Вовка: прокурор у суді оголосив обвинувальний акт

Справа брата голови ОАСК Вовка: прокурор у суді оголосив обвинувальний акт

Київ • УНН

 • 137728 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Вищому антикорупційному суді прокурор оголосив обвинувальний акт у справі щодо експосадовця Служби зовнішньої розвідки Юрія Зонтова, який є братом голови ОАСК Павла Вовка. Про це повідомляє САП, передає УНН.

Цитата

«8 серпня 2022 року за участі прокурора САП у Вищому антикорупційному суді розпочато розгляд по суті справи стосовно адвоката та його спільника, який також здійснює адвокатську діяльність, які обвинувачуються у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами в особливо великому розмірі, а також підбурюванні до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди суддям ОАСК. Так, у судовому засіданні прокурор оголосив обвинувальний акт та виступив зі вступною промовою», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що після цього колегією суддів було оголошено перерву до 13 вересня 2022 року.

Окрім того, зазначається, що в ході досудового розслідування, прокурорами САП та детективами НАБУ зібрано достатньо доказів, які свідчать, про шахрайські дії вказаних осіб, а також про те, що фактичним власником вищезгаданого помешкання є саме колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки України, проте ані вилучені кошти, ані помешкання в декларації службовця за 2020 рік зазначені не були.

У САП нагадали, що у травні 2022 року за клопотанням прокурорів САП Вищим антикорупційним судом для забезпечення потреб Збройних сил України передано понад 3,7 млн доларів США, майже 846 тис. євро, 20 тис. фунтів стерлінгів та 242 тис. гривень коштів, які були вилучені та арештовані в рамках розслідування вказаного кримінального провадження.

Доповнення

Вказаних осіб було викрито детективами НАБУ у квітні 2021 року на підбурюванні представника юридичної особи надати 100 тис. доларів США неправомірної вигоди судді ОАСК.

Їх затримали. Під час обшуків у затриманих виявлено антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, чималі грошові кошти — понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів — загалом понад 130 млн грн.

Брата голови ОАСК Павла Вовка — Юрія Зонтова, який до того ж працював у Службі зовнішньої розвідки, спочатку відсторонили на період досудового розслідування, і врешті - звільнили з військової служби.

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