Потребительские цены в декабре снизились на 0,2%
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Потребительские цены в Украине в декабре 2019 года снизились на 0,2% по сравнению с месяцем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
"Потребительские цены в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019-го снизились на 0,2%, за год в целом выросли на 4,1%", - указали в Госстате.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, инфляция на потребительском рынке в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем этого года составила 0,1%, с начала года - 4,3%.