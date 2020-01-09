Споживчі ціни у грудні знизилися на 0,2%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Споживчі ціни в Україні у грудні 2019 року знизилися на 0,2% у порівнянні з місяцем раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
"Споживчі ціни в грудні 2019 року порівняно із листопадом 2019 року знизилися на 0,2%, за рік у цілому зросли на 4,1%", - вказали у Держстаті.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, інфляція на споживчому ринку в листопаді 2019 року порівняно із жовтнем цього року становила 0,1%, з початку року – 4,3%.