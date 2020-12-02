Споил и совершал сексуальное насилие над подростком: на Волыни будут судить мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. На Волыни будут судить мужчину, который подозревается в спаивании подростка и совершении в отношении него сексуального насилия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Волынской областной прокуратуры.
"... направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве о совершении 38-летним жителем Нововолынск развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего и вовлечение его в пьянстве (ч.1 ст. 156, ч.3 ст. 153, ч.1 ст. 304 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Следствие установило, что ранее судимый за кражи мужчина 4 октября 2020 года, споив 14-летнего подростка, совершал в отношении него развратные действия и сексуальное насилие.
"Обвиняемый в совершении этих преступлений житель Волыни вскоре предстанет перед судом, который и определит ему меру наказания", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Краматорске злоумышленнику, который выдал себя за полицейского и изнасиловал 13-летнюю девочку, сообщили о подозрении.