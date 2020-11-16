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У Краматорську оголосили підозру псевдополіцейському, який згвалтував неповнолітню

У Краматорську оголосили підозру псевдополіцейському, який згвалтував неповнолітню

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Краматорську зловмиснику, який видав себе за поліцейського та зґвалтував 13-літню дівчинку, повідомлено про підозру. Про це йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури Донецької області, інформує УНН.

"За процесуального керівництва Краматорської місцевої прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі і зґвалтуванні особи, яка не досягла 14 років, та самовільному присвоєнні владних повноважень службової особи", - йдеться у повідомленні.

Розповідається, що 31 липня 2020 року 30-річний мешканець міста Краматорська, перебуваючи на березі водоймища поблизу села Веселе, побачив 13-річну дівчину, яка проводила дозвілля у компанії однолітків.

Видаючи себе за працівника правоохоронного органу, зловмисник ввів неповнолітніх в оману та під вигаданим приводом – нібито для перевірки на ознаки алкогольного сп’яніння, потягнув дівчину за руки до найближчого яру, де, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, розірвав на ній спідню білизну та зґвалтував.

Наразі чоловіку інкримінують порушення закону за частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), частиною 4 статті 152 (Зґвалтування) та частиною 1 статті 353 ("Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи") Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Додамо, що сьогодні на Донеччині військовому повідомили підозру за спробу зґвалтувати неповнолітню.

Також днями у Рівному заарештували 21-річного місцевого жителя, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дитини.

Українські Національні Новини

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