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На Донеччині військовому повідомили підозру за спробу зґвалтувати неповнолітню

На Донеччині військовому повідомили підозру за спробу зґвалтувати неповнолітню

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. На Донеччині військовому повідомили про підозру у замаху на зґвалтування неповнолітньої. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення в Facebook Донецької обласної прокуратури.

“За процесуального керівництва Красноармійської місцевої прокуратури 32-річному військовослужбовцю повідомлено про підозру у закінченому замаху на зґвалтування неповнолітньої особи (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що 15 листопада 2020 року о 8:00 неповнолітня мешканка міста Селидове провела на роботу матір та попрямувала додому.

"Дорогою вона помітила, що за нею йде чоловік у камуфляжному одязі. Дівчина зайшла у під’їзд, однак відкрити двері квартири не встигла, оскільки незнайомий чоловік її наздогнав та вштовхнув у помешкання, де намагався зґвалтувати. На допомогу дівчинці прибігла бабуся, якій потерпіла встигла зателефонувати, тому завершити злочин нападнику не вдалося”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовця, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, затримали у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Додамо, за даними доповіді Amnesty International, на Донбасі за 2017-2018 роки зафіксовано вісім випадків сексуального насильства військовослужбовцями над цивільними жінками. 

Нагадаємо, у Рівному за підозрою у зґвалтуванні дитини заарештували місцевого жителя.

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