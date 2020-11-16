На Донеччині військовому повідомили підозру за спробу зґвалтувати неповнолітню

“За процесуального керівництва Красноармійської місцевої прокуратури 32-річному військовослужбовцю повідомлено про підозру у закінченому замаху на зґвалтування неповнолітньої особи (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що 15 листопада 2020 року о 8:00 неповнолітня мешканка міста Селидове провела на роботу матір та попрямувала додому.

"Дорогою вона помітила, що за нею йде чоловік у камуфляжному одязі. Дівчина зайшла у під’їзд, однак відкрити двері квартири не встигла, оскільки незнайомий чоловік її наздогнав та вштовхнув у помешкання, де намагався зґвалтувати. На допомогу дівчинці прибігла бабуся, якій потерпіла встигла зателефонувати, тому завершити злочин нападнику не вдалося”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовця, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, затримали у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Додамо, за даними доповіді Amnesty International, на Донбасі за 2017-2018 роки зафіксовано вісім випадків сексуального насильства військовослужбовцями над цивільними жінками.

Нагадаємо, у Рівному за підозрою у зґвалтуванні дитини заарештували місцевого жителя.