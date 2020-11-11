Сексуальне насильство під час війни на Донбасі: правозахисники оприлюднили нові дані
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На Донбасі за 2017-2018 роки зафіксовано вісім випадків сексуального насильства військовослужбовцями над цивільними жінками. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані доповіді Amnesty International.
"Amnesty International задокументувала 8 випадків сексуального насильства щодо цивільних жінок та дівчат з боку військовослужбовців: зокрема 2 зґвалтування, 1 замах на зґвалтування та 5 випадків сексуального домагання, вчинених військовими протягом 2017-2018 років у місцях проживання цивільного населення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жінки, які вже постраждали від бойових дій на Донбасі, зазнають насильства вдома і не мають підтримки з боку влади.
"Так, 2018 року у Донецькій області кількість адміністративних проваджень за статтею домашнє насильство збільшилася на 76%, а у Луганській — на 158% у порівнянні із середнім показником за попередні три роки", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що у багатьох випадках поліція відмовляється реєструвати скарги постраждалих від домашнього насильства, а поширена безкарність стримує багатьох жінок звертатися до правоохоронців.
"У 10 із 27 випадків домашнього насильства, задокументованих у доповіді, постраждалі не повідомляли про насильство у поліцію. Вони були переконані, що влада не реагуватиме адекватно або не реагуватиме взагалі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за 8 місяців цього року до Уповноваженого ВРУ з прав людини надійшло 30 752 звернення зі скаргами на домашнє насильство.