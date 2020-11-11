Сексуальное насилие во время войны на Донбассе: правозащитники обнародовали новые данные

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. На Донбассе за 2017-2018 годы зафиксировано восемь случаев сексуального насилия военнослужащими над гражданскими женщинами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные доклада Amnesty International.

"Amnesty International задокументировала 8 случаев сексуального насилия в отношении гражданских женщин и девушек со стороны военнослужащих: в том числе 2 изнасилования, 1 покушение на изнасилование и 5 случаев сексуального домогательства, совершенных военными в течение 2017-2018 годов в местах проживания гражданского населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщины, которые уже пострадали от боевых действий на Донбассе, подвергаются насилию дома и не имеют поддержки со стороны властей.

"Так, 2018 года в Донецкой области количество административных производств по статье домашнее насилие увеличилась на 76%, а в Луганской - на 158% по сравнению со средним показателем за предыдущие три года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во многих случаях полиция отказывается регистрировать жалобы пострадавших от домашнего насилия, а распространенная безнаказанность сдерживает многих женщин обращаться к правоохранителям.

"В 10 из 27 случаев домашнего насилия, задокументированных в докладе, пострадавшие не сообщали о насилии в полицию. Они были убеждены, что власть не будет реагировать адекватно или реагировать вообще", - говорится в сообщении.

Напомним, за 8 месяцев этого года к Уполномоченному ВРУ по правам человека поступило 30752 обращения с жалобами на домашнее насилие.

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