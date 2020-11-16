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В Донецкой области военному сообщили подозрение за попытку изнасиловать несовершеннолетнюю

В Донецкой области военному сообщили подозрение за попытку изнасиловать несовершеннолетнюю

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Донецкой области военному сообщили о подозрении в покушении на изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook Донецкой областной прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры 32-летнему военнослужащему сообщено о подозрении в законченном покушении на изнасилование несовершеннолетней (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, досудебным расследованием установлено, что 15 ноября 2020 года в 8:00 несовершеннолетняя жительница города Селидово провела на работу мать и направилась домой.

"Дорогой она заметила, что за ней идет мужчина в камуфляжной одежде. Девушка зашла в подъезд, однако открыть дверь квартиры не успела, так как незнакомый мужчина ее догнал и втолкнул в помещение, где пытался изнасиловать. На помощь девочке прибежала бабушка, которой потерпевшая успела позвонить, потому завершить преступление нападавшему не удалось", - указано в сообщении.

Отмечается, что военнослужащего, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Добавим, по данным доклада Amnesty International, на Донбассе за 2017-2018 годы зафиксировано восемь случаев сексуального насилия военнослужащими над гражданскими женщинами.

Напомним, в Ровно по подозрению в изнасиловании ребенка арестовали местного жителя.

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