У Рівному за підозрою у зґвалтуванні дитини заарештували місцевого жителя

“За рішенням суду найближчі 60 діб, до 8 січня 2021 року підозрюваний проведе під вартою, без права внесення застави. Чоловіка затримано 10 листопада 2020 року, після того, як до поліції надійшло повідомлення від заступника директора однієї із рівненських шкіл, що до неї звернулася малолітня учениця і розповіла, що її вранці поблизу закладу зґвалтував невідомий чоловік”, — йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, виявилось, що затриманий і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців — притягувався до адміністративної відповідальності за незаконне зберігання наркотиків, а також наразі відносно нього триває досудове розслідування за такий же злочин.

“Під час обрання запобіжного заходу підозрюваний своєї вини у скоєному не визнав. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років”, — додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі судитимуть чоловіка, який зґвалтував та вбив 11-річного хлопчика.