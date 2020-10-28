Гвалтівник та вбивця 11-річного хлопчика постане перед судом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Дніпрі судитимуть чоловіка, який зґвалтував та вбив 11-річного хлопчика. Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури, передає УНН.
“Подія сталася у травні 2020 року у самопобудованому приміщенні на території обласної лікарні. Обвинувачений, бувши у стані алкогольного сп’яніння, спілкувався з 11-річним хлопчиком. Коли дитина вирішила піти додому, між ними виник конфлікт, в результаті якого чоловік зґвалтував та задушив потерпілого”, - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що далі зловмисник сховав тіло під купою одягу у вказаному приміщенні, заволодів мобільним телефоном жертви та навушниками.
Дніпропетровською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 59-річного чоловіка за вбивство малолітньої дитини, зґвалтування та крадіжку (частина 2 статті 115, частина 4 статті 152 та частина 2 статті 185 Кримінального кодексу України).
Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.
Нагадаємо, що на Донеччині чоловіка підозрюють у жорстокому вбивстві знайомого.