Гвалтівник та вбивця 11-річного хлопчика постане перед судом

“Подія сталася у травні 2020 року у самопобудованому приміщенні на території обласної лікарні. Обвинувачений, бувши у стані алкогольного сп’яніння, спілкувався з 11-річним хлопчиком. Коли дитина вирішила піти додому, між ними виник конфлікт, в результаті якого чоловік зґвалтував та задушив потерпілого”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що далі зловмисник сховав тіло під купою одягу у вказаному приміщенні, заволодів мобільним телефоном жертви та навушниками.

Дніпропетровською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 59-річного чоловіка за вбивство малолітньої дитини, зґвалтування та крадіжку (частина 2 статті 115, частина 4 статті 152 та частина 2 статті 185 Кримінального кодексу України).

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

Нагадаємо, що на Донеччині чоловіка підозрюють у жорстокому вбивстві знайомого.