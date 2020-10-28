Понад 500 ножових ударів: на Донеччині чоловіка підозрюють у жорстокому вбивсті знайомого
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Бахмуті відправили під варту чоловіка, який підозрюється у тому, що наніс знайомому понад 500 ножових ударів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.
"…чоловіку, який обґрунтовано підозрюється в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказано у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 жовтня 2020 року 69-річний мешканець міста Бахмута у своїй квартирі розпивав спиртні напої із товаришем. Між ними виникла сварка, під час якої господар звинуватив потерпілого у крадіжці власного майна.
"Зловмисник повалив чоловіка на підлогу, та, використовуючи кухонний ніж, наніс йому понад 500 ударів, з яких 35 – проникаючі поранення в область грудної клітини, черевної порожнини та голови", - додається у повідомленні.
Зазначається, що після скоєного злочину нападник пішов відпочивати, а 50-річний потерпілий від отриманих травм помер. Досудове розслідування триває.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.
Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва до смерті побили чоловіка. Поліція провела розслідування і затримала жителя Дніпропетровщини, якого підозрюють у вчиненні злочину, він наразі перебуває під вартою.