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Более 500 ножевых ударов: в Донецкой области мужчину подозревают в жестоком убийстве знакомого

Киев  •  УНН

 • 12080 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. В Бахмуте отправили под стражу мужчину, который подозревается в том, что нанес знакомому более 500 ножевых ударов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

"...мужчине, который обоснованно подозревается в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что 25 октября 2020 года 69-летний житель города Бахмута в своей квартире распивал спиртные напитки с другом. Между ними возникла ссора, во время которой хозяин обвинил потерпевшего в краже собственного имущества.

"Злоумышленник повалил мужчину на пол, и, используя кухонный нож, нанес ему более 500 ударов, из которых 35 - проникающие ранения в область грудной клетки, брюшной полости и головы", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что после совершенного преступления нападавший ушел отдыхать, а 50-летний пострадавший от полученных травм скончался. Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Напомним, в Шевченковском районе Киева до смерти избили мужчину. Полиция провела расследование и задержала жителя Днепропетровской области, который подозревается в совершении преступления, он сейчас находится под стражей.

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