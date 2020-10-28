Насильник и убийца 11-летнего мальчика предстанет перед судом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Днепре будут судить мужчину, который изнасиловал и убил 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры, передает УНН.
"ЧП произошло в мае 2020 года в самопостроенном помещении на территории областной больницы. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, общался с 11-летним мальчиком. Когда ребенок решил пойти домой, между ними возник конфликт, в результате которого мужчина изнасиловал и задушил потерпевшего", - говорится в сообщении.
Сообщается, что дальше злоумышленник спрятал тело под кучей одежды в указанном помещении, завладел мобильным телефоном жертвы и наушниками.
Днепропетровской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 59-летнего мужчины за убийство малолетнего ребенка, изнасилование и кражу (часть 2 статьи 115, часть 4 статьи 152 и часть 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины).
Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
Напомним, что в Донецкой области мужчину подозревают в жестоком убийстве знакомого.