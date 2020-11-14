В Ровно по подозрению в изнасиловании ребенка арестовали местного жителя
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Ровно арестовали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании малолетнего ребенка. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура, передает УНН.
“По решению суда ближайшие 60 суток, до 8 января 2021 года подозреваемый проведет под стражей без права внесения залога. Мужчина задержан 10 ноября 2020 года, после того, как в полицию поступило сообщение от заместителя директора одной из ровенских школ, что к ней обратилась малолетняя ученица и рассказала, что ее утром вблизи учреждения изнасиловал неизвестный мужчина”, — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, оказалось, что задержанный и раньше попадал в поле зрения правоохранителей — привлекался к административной ответственности за незаконное хранение наркотиков, а также сейчас в отношении него продолжается досудебное расследование за такое же преступление.
“Во время избрания меры пресечения подозреваемый своей вины в содеянном не признал. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет”, — добавили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, в Днепре будут судить мужчину, который изнасиловал и убил 11-летнего мальчика.