В Краматорске объявили подозрение псевдополицейскому, который изнасиловал несовершеннолетнюю

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Краматорске злоумышленнику, который выдал себя за полицейского и изнасиловал 13-летнюю девочку, сообщили о подозрении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области, информирует УНН.

"За процессуального руководства Краматорской местной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и изнасиловании лица, не достигшего 14 лет, и самовольном присвоении властных полномочий должностного лица", - говорится в сообщении.

Рассказывается, что 31 июля 2020 года 30-летний житель города Краматорска, находясь на берегу водоема вблизи села Веселое, увидел 13-летнюю девушку, которая проводила досуг в компании сверстников.

Выдавая себя за сотрудника правоохранительного органа, злоумышленник ввел несовершеннолетних в заблуждение и под вымышленным предлогом - якобы для проверки на признаки алкогольного опьянения, потянул девушку за руки в ближайший овраг, где, угрожая применением физического насилия, разорвал на ней нижнее белье и изнасиловал.

Сейчас мужчине инкриминируют нарушение закона по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), части 4 статьи 152 (Изнасилование) и части 1 статьи 353 ("Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица") Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Добавим, что сегодня в Донецкой военном сообщили подозрение за попытку изнасиловать несовершеннолетнюю.

Также на днях в Киеве арестовали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании малолетнего ребенка.

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