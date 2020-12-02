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Споїв та вчиняв сексуальне насилля над підлітком: на Волині судитимуть чоловіка

Споїв та вчиняв сексуальне насилля над підлітком: на Волині судитимуть чоловіка

Київ • УНН

 • 13940 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. На Волині судитимуть чоловіка, який підозрюється у споюванні підлітка та вчиненні щодо нього сексуального насилля. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Волинської обласної прокуратури.

“...скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 38-річним мешканцем Нововолинська розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, сексуального насильства щодо неповнолітнього та втягнення його у пияцтво (ч.1 ст. 156, ч.3 ст. 153, ч.1 ст. 304 КК України)”, — сказано у повідомленні.

Слідство встановило, що раніше судимий за крадіжки чоловік 4 жовтня 2020 року, споївши 14-річного підлітка, чинив щодо нього розпусні дії й сексуальне насильство.

“Обвинувачений у скоєнні цих злочинів волинянин невдовзі постане перед судом, який і визначить йому міру покарання”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, у Краматорську зловмиснику, який видав себе за поліцейського та зґвалтував 13-літню дівчинку, повідомлено про підозру. 

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