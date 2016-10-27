Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали свежее попадание из гранатомета по позиции ВСУ в Станице Луганской

"В подконтрольной правительству части Станицы Луганской члены патруля СММ видели свежее место удара на асфальтированной дороге недалеко от передовой позиции ВСУ к северу от моста, которое, по их оценке, возникло в результате попадания гранаты, выпущенной из автоматического гранатомета (АГС), вероятно, с южного направления", - говорится в сообщении.

Также, на южной бетонной стене укрытия наблюдатели видели свежее место попадания, по их оценке, пили из крупнокалиберного пулемета, выпущенной с южного направления.

"Между передовой позицией ВСУ и аналогичной позицией "ЛНР" на мосту в Станице Луганской наблюдатели СММ видели четыре новые места ударов на асфальтированной дороге. По их оценке, они возникли в результате разрыва гранаты, выпущенной из автоматического гранатомета (АГС), возможно, с северо и северо-западного направлений. Южнее наблюдатели видели свежее место удара на северной части металлической конструкции передовой позиции "ЛНР"... на северной бетонной стене укрытия передовой позиции наблюдатели также видели следы семи ударов, которые, по их оценке, появились в результате попадания снарядов пушки БМП-1 (73 мм).

В ОБСЕ добавили, что военнослужащие ВСУ и вооруженные члены "ЛНР" отдельно сообщили наблюдателям, что обстрел произошел ночью 25 октября.

Как сообщал УНН, 25 октября на луганском направлении боевики почти час обстреливали позиции ВСУ.