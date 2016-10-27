Спостерігачі ОБСЄ зафіксували свіже влучання із гранатомету по позиції ЗСУ в Станиці Луганській
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 25 жовтня побачили на асфальті та на стіні укриття передової позиції ЗСУ в Станиці Луганській свіже влучання снаряду з гранатомету, передає УНН з посиланням на прес-службу СММ ОБСЄ.
"У підконтрольній уряду частині Станиці Луганської члени патруля СММ бачили свіже місце удару на асфальтованій дорозі недалеко від передової позиції ЗСУ на північ від мосту, яке, за їхньою оцінкою, виникло в результаті влучання гранати, випущеної з автоматичного гранатомета (АГС), ймовірно, з південного напрямку", - йдеться в повідомленні.
Також, на південній бетонній стіні укриття спостерігачі бачили свіже місце влучання, за їхньою оцінкою, кулі з великокаліберного кулемета, випущеної з південного напрямку.
"Між передовою позицією ЗСУ і аналогічною позицією "ЛНР" на мосту в Станиці Луганській спостерігачі СММ бачили чотири нові місця ударів на асфальтованій дорозі. За їхньою оцінкою, вони виникли в результаті розриву гранати, випущеної з автоматичного гранатомета (АГС), можливо, з північного і північно-західного напрямків. Південніше спостерігачі бачили свіже місце удару на північній частині металевої конструкції передової позиції "ЛНР"… На північній бетонній стіні укриття передової позиції спостерігачі також бачили сліди семи ударів, які, за їхньою оцінкою, з’явилися внаслідок влучання снарядів гармати БМП-1 (73 мм).
В ОБСЄ додали, що військовослужбовці ЗСУ й озброєні члени "ЛНР" порізно повідомили спостерігачам, що обстріл стався вночі 25 жовтня.
Як повідомляв УНН, 25 жовтня на луганському напрямку бойовики майже годину обстрілювали позиції ЗСУ.