Наблюдатели ОБСЕ в Светлодарске зафиксировали более 400 очередей, выпущенных из пулеметов, гранатометов и пушек

"Находясь в подконтрольном правительству г.Светлодарск (57 км северо-восточнее Донецка), команда СММ слышала 186 очередей из крупнокалиберных пулеметов, 119 очередей из автоматических гранатометов и 133 очереди из автоматических пушек (ЗУ-23 или 30 мм). Все эти очереди были выпущены за 1,5-3 км к юго-юго-востоку от позиции СММ", - говорится в отчете.

Также в отчете указано, что в подконтрольном "ДНР" г. Горловка (39 км северо-восточнее Донецка) члены патруля Миссии слышали пять взрывов неопределенного происхождения за 4-10 км на юго-запад и семь очередей из крупнокалиберного пулемета.

Как сообщал УНН, представители ОБСЕ зафиксировали 41 взрыв в Ясиноватой.