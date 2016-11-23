Спостерігачі ОБСЄ у Світлодарську чули понад 400 черг випущених з кулеметів, гранатометів та гармат

“Перебуваючи в підконтрольному урядові м.Світлодарськ (57 км на північний схід від Донецька), команда СММ чула 186 черг із великокаліберних кулеметів, 119 черг з автоматичних гранатометів і 133 черги з автоматичних гармат (ЗУ-23 або 30 мм). Усі ці черги були випущені за 1,5–3 км на південно-південний схід від позиції СММ”, — йдеться у звіті.

Також у звіті зазначено, що у підконтрольному “ДНР” м. Горлівка (39 км на північний схід від Донецька) члени патруля Місії чули п’ять вибухів невизначеного походження за 4–10 км на південний захід і сім черг із великокаліберного кулемета.

Як повідомляв УНН, представники ОБСЄ зафіксували 41 вибух в Ясинуватій.