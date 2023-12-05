Способствовал проведению референдума в Луганске: ректор луганского университета получил 10 лет тюрьмы
Киев • УНН
Ректор Луганского государственного университета имени Владимира Даля был приговорен к 10 годам лишения свободы за пособничество в организации псевдореферендума. Он предоставил помещение университета для проведения мероприятия и принимал активное участие в его проведении.
Ректора оккупационного "Луганского государственного университета имени Владимира Даля" признали виновным в пособничестве государству-агрессору, сообщили в Офисе генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Суд признал виновным в пособничестве государству-агрессору ректора оккупационного "Луганского университета им. Даля", который помогал организовать псевдореферендум. Он приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
В суде прокурор доказал, что ректор принимал активное участие в подготовке и проведении псевдореферендума.
"В июле 2022 года он организовал в помещении университета заседание так называемого "второго состава общественной палаты лнр". На нем было принято решение о создании "общественного штаба референдума о присоединении лнр к рф", - сообщают в прокуратуре.
Он предоставил помещение учебного заведения для голосования и размещения так называемой избирательной комиссии. В день "волеизъявления" осужденный голосовал на "камеру". В пропагандистском видео незаконный референдум - "долгожданное событие для общественности Луганска и студентов университета".
Напомним
Прокуратура Крыма сообщила о подозрении оккупационному председателю "Избирательной комиссии Республики Крым", который способствовал проведению референдума в Крыму.
Способствовал проведению референдума в Луганске: ректор луганского университета получил 10 лет тюрьмы
Ректор Луганского государственного университета имени Владимира Даля был приговорен к 10 годам лишения свободы за пособничество в организации псевдореферендума. Он предоставил помещение университета для проведения мероприятия и принимал активное участие в его проведении.
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