Способствовал проведению референдума в Луганске: ректор луганского университета получил 10 лет тюрьмы

Ректора оккупационного "Луганского государственного университета имени Владимира Даля" признали виновным в пособничестве государству-агрессору, сообщили в Офисе генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Суд признал виновным в пособничестве государству-агрессору ректора оккупационного "Луганского университета им. Даля", который помогал организовать псевдореферендум. Он приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В суде прокурор доказал, что ректор принимал активное участие в подготовке и проведении псевдореферендума.

"В июле 2022 года он организовал в помещении университета заседание так называемого "второго состава общественной палаты лнр". На нем было принято решение о создании "общественного штаба референдума о присоединении лнр к рф", - сообщают в прокуратуре.

Он предоставил помещение учебного заведения для голосования и размещения так называемой избирательной комиссии. В день "волеизъявления" осужденный голосовал на "камеру". В пропагандистском видео незаконный референдум - "долгожданное событие для общественности Луганска и студентов университета".

Напомним

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении оккупационному председателю "Избирательной комиссии Республики Крым", который способствовал проведению референдума в Крыму.