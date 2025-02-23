Способность украинского ОПК за время войны выросла в 6 раз - Шмыгаль

Возможности украинского оборонно-промышленного комплекса с начала полномасштабного вторжения выросли в 6 раз. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время форума "Украина. Год 2025", передает корреспондент УНН.

Детали

Надо сказать, что способность ОПК выросла в 6 раз по сравнению с двумя годами назад, то есть мы фактически очень прогрессируем в производстве боеприпасов, производстве украинской техники всех видов - от украинской артиллерии до украинских дальних дронов, ракетная программа. Все эти и другие направления... мины, снаряды украинского производства - все это мы развиваем, вкладываем в это значительный ресурс - сказал Шмыгаль.

Напомним

На Defense Tech Innovations Forum 2025 впервые показали дрон-ракету „Трембита", которая способна долететь до москвы.