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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Способность украинского ОПК за время войны выросла в 6 раз - Шмыгаль

Способность украинского ОПК за время войны выросла в 6 раз - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 6846 просмотра

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Премьер-министр Шмыгаль сообщил о шестикратном росте возможностей украинского ОПК с начала полномасштабного вторжения. Украина значительно увеличила производство боеприпасов, техники и дронов.

Возможности украинского оборонно-промышленного комплекса с начала полномасштабного вторжения выросли в 6 раз. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время форума "Украина. Год 2025", передает корреспондент УНН.

Детали

Надо сказать, что способность ОПК выросла в 6 раз по сравнению с двумя годами назад, то есть мы фактически очень прогрессируем в производстве боеприпасов, производстве украинской техники всех видов - от украинской артиллерии до украинских дальних дронов, ракетная программа. Все эти и другие направления... мины, снаряды украинского производства - все это мы развиваем, вкладываем в это значительный ресурс

- сказал Шмыгаль.

Напомним

На Defense Tech Innovations Forum 2025 впервые показали дрон-ракету „Трембита", которая способна долететь до москвы.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаТехнологии
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль

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