Спроможність українського ОПК за час війни зросла в 6 раз - Шмигаль

Спроможності українського оборонно-промислового комплексу з початку повномасштабного вторгнення зросли в 6 раз. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Деталі

Треба сказати, що спроможність ОПК зросла в 6 разів, порівняно до двох років тому, тобто ми фактично дуже прогресуємо у виробництві боєприпасів, виробництві українськох техніки всіх видів - від української артилерії до українських дальніх дронів, ракетна програма. Всі ці та інші напрямки… міни, снаряди українського виробництва - все це ми розвиваємо, вкладаємо в це значний ресурс - сказав Шмигаль.

Нагадаємо

На Defense Tech Innovations Forum 2025 вперше показали дрон-ракету "Трембіта", яка здатна долетіти до москви.