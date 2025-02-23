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05:23 • 23810 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124688 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183898 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148234 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139551 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117714 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108226 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103021 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143203 перегляди

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Спроможність українського ОПК за час війни зросла в 6 раз - Шмигаль

Спроможність українського ОПК за час війни зросла в 6 раз - Шмигаль

Київ • УНН

 • 22183 перегляди

Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив про шестикратне зростання спроможностей українського ОПК з початку повномасштабного вторгнення. Україна значно збільшила виробництво боєприпасів, техніки та дронів.

Спроможності українського оборонно-промислового комплексу з початку повномасштабного вторгнення зросли в 6 раз. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Деталі

Треба сказати, що спроможність ОПК зросла в 6 разів, порівняно до двох років тому, тобто ми фактично дуже прогресуємо у виробництві боєприпасів, виробництві українськох техніки всіх видів - від української артилерії до українських дальніх дронів, ракетна програма. Всі ці та інші напрямки… міни, снаряди українського виробництва - все це ми розвиваємо, вкладаємо в це значний ресурс

- сказав Шмигаль.

Нагадаємо

На Defense Tech Innovations Forum 2025 вперше показали дрон-ракету "Трембіта", яка здатна долетіти до москви.

Павло Башинський

Павло Башинський

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