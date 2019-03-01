Сообщение "Киев-Херсон" стало одним из самых убыточных в УЗ

Как отметили в пресс-службе УЗ, по итогам 2018 года наиболее выгодными железнодорожными маршрутами стали: "Одесса - Киев"; "Киев - Харьков"; "Киев - Львов"; "Днепр - Киев".



В то же время наиболее убыточными железнодорожными маршрутами стали: "Хмельницкий - Лисичанск"; "Киев - Херсон"; "Киев - Солотвино"; "Харьков - Ковель".



Напомним, по предварительным договоренностям в июне "Укрзализныця" запустит поезд "Мукачево - Кошице".



"Укрзализныця" планирует на четверть поднять стоимость тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом 2019 года.