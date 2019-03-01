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Сполучення "Київ-Херсон" стало одним із найбільш збиткових в УЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Залізничне сполучення "Київ-Херсон" стало одним із найбільш збиткових в "Укрзалізниці". Про це повідомила прес-служба АТ "Українська залізниця" у відповіді на запит кореспондента УНН.

Як зазначили в прес-службі УЗ, за підсумками 2018 року найбільш вигідними залізничними маршрутами стали: "Одеса – Київ"; "Київ – Харків"; "Київ – Львів"; "Дніпро - Київ".

Водночас найбільш збитковими залізничними маршрутами стали: "Хмельницький – Лисичанськ"; "Київ – Херсон"; "Київ – Солотвино"; "Харків – Ковел"ь.

Нагадаємо, за попередніми домовленостями у червні “Укрзалізниця” запустить поїзд "Мукачево — Кошице".

"Укрзалізниця" планує на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом 2019 року.

Українські Національні Новини

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