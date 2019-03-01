Сполучення "Київ-Херсон" стало одним із найбільш збиткових в УЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Залізничне сполучення "Київ-Херсон" стало одним із найбільш збиткових в "Укрзалізниці". Про це повідомила прес-служба АТ "Українська залізниця" у відповіді на запит кореспондента УНН.
Як зазначили в прес-службі УЗ, за підсумками 2018 року найбільш вигідними залізничними маршрутами стали: "Одеса – Київ"; "Київ – Харків"; "Київ – Львів"; "Дніпро - Київ".
Водночас найбільш збитковими залізничними маршрутами стали: "Хмельницький – Лисичанськ"; "Київ – Херсон"; "Київ – Солотвино"; "Харків – Ковел"ь.
Нагадаємо, за попередніми домовленостями у червні “Укрзалізниця” запустить поїзд "Мукачево — Кошице".
"Укрзалізниця" планує на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом 2019 року.