Сполучення "Київ-Херсон" стало одним із найбільш збиткових в УЗ

Як зазначили в прес-службі УЗ, за підсумками 2018 року найбільш вигідними залізничними маршрутами стали: "Одеса – Київ"; "Київ – Харків"; "Київ – Львів"; "Дніпро - Київ".



Водночас найбільш збитковими залізничними маршрутами стали: "Хмельницький – Лисичанськ"; "Київ – Херсон"; "Київ – Солотвино"; "Харків – Ковел"ь.



Нагадаємо, за попередніми домовленостями у червні “Укрзалізниця” запустить поїзд "Мукачево — Кошице".



"Укрзалізниця" планує на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом 2019 року.