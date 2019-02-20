"Укрзалізниця" запустить поїзд Мукачево-Кошице
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. За попередніми домовленостями у червні “Укрзалізниця” запустить поїзд Мукачево — Кошице. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова правління “Укрзалізниці” Євген Кравцов, передає УНН.
“Ми поки обережні в датах, але попередні домовленості такі: вже у червні "Укрзалізниця" запустить поїзд Мукачево — Кошице. Тестовий рейс за цим маршрутом поїде за кілька місяців — 2 квітня”, — написав Кравцов.
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За словами Євгена Кравцова, поїзди будуть формування колег зі Словаччини, час в дорозі — близько 4 годин.
Голова правління залізниці вважає, що саме українське Мукачево має стати потужним пасажирським хабом для мандрівок Європою.
Нагадаємо, “Укрзалізниця” планує на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом 2019 року. При цьому в компанії наголошують: щоб зробити перевезення беззбитковими, вартість квитків потрібно підняти більш як у два рази, а тарифи на перевезення багажу — майже у 3,5 раза.