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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 59886 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 80213 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 130016 просмотра

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7 марта, 15:45 • 129601 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124981 просмотра

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"Укрзализныця" запустит поезд Мукачево-Кошице

"Укрзализныця" запустит поезд Мукачево-Кошице

Киев  •  УНН

 • 11447 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. По предварительным договоренностям в июне "Укрзализныця" запустит поезд Мукачево - Кошице. Об этом написал на своей странице в Facebook председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает УНН.

"Мы пока осторожны в датах, но предварительные договоренности таковы: уже в июне "Укрзализныця" запустит поезд Мукачево - Кошице. Тестовый рейс по этому маршруту поедет через несколько месяцев - 2 апреля", - написал Кравцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беспилотники будут следить за "Укрзализныцей"

По словам Евгения Кравцова, поезда будут формирования коллег из Словакии, время в пути - около 4:00.

Председатель правления железной дороги считает, что именно украинское Мукачево должно стать мощным пассажирским хабом для путешествий по Европе.

Напомним, "Укрзализныця" планирует на четверть поднять стоимость тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом 2019 года. При этом в компании подчеркивают: чтобы сделать перевозки безубыточными, стоимость билетов нужно поднять более чем в два раза, а тарифы на перевозку багажа - почти в 3,5 раза.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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