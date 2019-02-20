"Мы пока осторожны в датах, но предварительные договоренности таковы: уже в июне "Укрзализныця" запустит поезд Мукачево - Кошице. Тестовый рейс по этому маршруту поедет через несколько месяцев - 2 апреля", - написал Кравцов.

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По словам Евгения Кравцова, поезда будут формирования коллег из Словакии, время в пути - около 4:00.

Председатель правления железной дороги считает, что именно украинское Мукачево должно стать мощным пассажирским хабом для путешествий по Европе.

Напомним, "Укрзализныця" планирует на четверть поднять стоимость тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом 2019 года. При этом в компании подчеркивают: чтобы сделать перевозки безубыточными, стоимость билетов нужно поднять более чем в два раза, а тарифы на перевозку багажа - почти в 3,5 раза.



