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Безпілотники стежитимуть за "Укрзалізницею"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. "Укрзалізниця" розробляє старптап, який має на меті впровадити інспектування рухомого складу та інфраструктури магістралі за допомогою армії беспілотників. Про це повідомляє прес-служба "Укразалізниці", передає УНН.

"Укрзалізниця та представники вітчизняної IT-сфери розробляють спільний стартап під назвою UZ Air Guard, що має на меті впровадити інспектування рухомого складу та інфраструктури магістралі за допомогою армії дронів. Проект передбачає відеоспостереження із повітря 68 полігонів. Це ті локації, на яких стається майже 95% крадіжок", - йдеться у повідомленні.

На основі європейського та міжнародного досвіду засновник стартапу пропонує вже сьогодні залучати армії дронів на просторах сталевої магістралі. Адже безпілотники в Європі та в світі вже зараз збирають інформацію, що, за результатами подальшого аналізу, дозволяє підвищити показники безпеки та зменшити операційні витрати залізниць на понад 20 %.

"Під час роботи над проектом учасники стартапу налагодили співпрацю з представниками Украероруху та Державіаслужби. Завдяки їхнім консультаціям та роз’ясненням щодо чинного законодавства команді вдалося розробити алгоритм дій подання заявок на дозвіл польотів, реєстрацію судна та повітряного простору", — сказав автор проекту UZ Air Guard, начальник відділу впровадження організаційних змін Департаменту організаційного розвитку АТ "Укрзалізниця" Костянтин Дода.

У прес-службі додали, що проект передбачає оснащення відеоспостереженням із повітря 68 полігонів. Це ті локації, на яких стається майже 95 % крадіжок. Кожен полігон мають патрулювати два дрони, а третій перебуватиме в резерві на випадок виникнення форс-мажорних обставин. Для реалізації стартапу необхідно майже 9 млн грн. Оператори в режимі реального часу стежитимуть за ситуацією, вчасно реагуючи на появу зловмисників.

Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" прийняла рішення про підвищення цін на послуги для пасажирів у потягах через зростання складових для забезпечення пасажирів, зокрема матеріалів, палива й електроенергії.

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