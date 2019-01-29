Беспилотники будут следить за "Укрзализныцей"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. "Укрзализныця" разрабатывает старптап, который имеет цель осуществлять контроль подвижного состава и инфраструктуры магистрали с помощью армии беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба "Укразализныци", передает УНН.
""Укрзализныця" и представители отечественной IT-сферы разрабатывают совместный стартап под названием UZ Air Guard, что имеет цель осуществлять контроль подвижного состава и инфраструктуры магистрали с помощью армии дронов. Проект предусматривает видеонаблюдения с воздуха 68 полигонов. Это те локации, на которых происходит почти 95 % краж", - говорится в сообщении.
На основе европейского и международного опыта основатель стартапа предлагает уже сегодня привлекать армии дронов на просторах стальной магистрали. Ведь беспилотники в Европе и в мире уже сейчас собирают информацию, что по результатам дальнейшего анализа, позволяет повысить показатели безопасности и уменьшить операционные расходы железных дорог более чем на 20%.
"Во время работы над проектом участники стартапа наладили сотрудничество с представителями Украэроруха и Госавиаслужбы. Благодаря их консультациям и разъяснением относительно действующего законодательства команде удалось разработать алгоритм действий подачи заявок на разрешение полетов, регистрацию судна и воздушного пространства", - сказал автор проекта UZ Air Guard, начальник отдела внедрения организационных изменений Департамента организационного развития АО "Укрзализныця" Константин Дода.
В пресс-службе добавили, что проект предусматривает оснащение видеонаблюдением с воздуха 68 полигонов. Это те локации, на которых происходит почти 95% краж. Каждый полигон имеют патрулировать два дрона, а третий будет находиться в резерве на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств. Для реализации стартапа необходимо почти 9 млн грн. Операторы в режиме реального времени следить за ситуацией, вовремя реагируя на появление злоумышленников.
Напомним, АО "Укрзализныця" приняла решение о повышении цен на услуги для пассажиров в поездах из-за роста составляющих для обеспечения пассажиров, в том числе материалов, топлива и электроэнергии.