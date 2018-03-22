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Соединенные Штаты планируют выделить на военную помощь Украине 200 млн долларов

Соединенные Штаты планируют выделить на военную помощь Украине 200 млн долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. В Конгрессе США заключили соглашение по бюджету на 2018 финансовый год, в рамках которого Украина может получить 200 млн долларов на военную помощь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на текст соглашения, опубликованный Конгрессом США.

Средства будут выделены на летальною оружие оборонительного характера, обучение военных, логистику, поддержку в области разведки и замену оружия, ранее предоставленного США.

Всего законопроект предусматривает 1,3 триллиона долларов для финансирования правительства до сентября текущего года. Он значительно увеличивает расходы на национальную оборону и не финансирует некоторые иммиграционные инициативы президента США Дональда Трампа.

Также в бюджете выделяются средства на продвижение прав человека в КНДР (объемом 8 млн долларов) и строительство стены на границе с Мексикой (1,6 млрд долларов).

Конгресс должен принять документ до пятницы, а дальше он будет передан на подпись президенту.

Как сообщал УНН, Канада выделит Украине 4,6 млн долларов США на поддержку Вооруженных сил.

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