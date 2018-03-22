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Сполучені Штати планують виділити на військову допомогу Україні 200 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. У Конгресі США уклали угоду по бюджету на 2018 фінансовий рік, у рамках якої Україна може отримати 200 млн доларів на військову допомогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на текст угоди, опублікований Конгресом США.

Кошти будуть виділені на летальну зброю оборонного характеру, навчання військових, логістику, підтримку в області розвідки і заміну зброї, раніше наданої США.

Всього законопроект передбачає 1,3 трильйона доларів для фінансування уряду до вересня поточного року. Він значно збільшує витрати на національну оборону і не фінансує деякі імміграційні ініціативи президента США Дональда Трампа.

Також в бюджеті виділяються кошти на просування прав людини в КНДР (обсягом 8 млн доларів) і будівництво стіни на кордоні з Мексикою (1,6 млрд доларів).

Конгрес повинен прийняти документ до п’ятниці, а далі він буде переданий на підпис президенту.

Як повідомляв УНН, Канада виділить Україні 4,6 млн доларів США на підтримку Збройних сил.

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