С начала года в Украине учтено более 700 производств из-за домашнего насилия
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Украине за январь-март этого года учтено более 700 правонарушений из-за домашнего насилия. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.
Так, в Украине за январь-март 2020 года учтено 724 уголовных производства по ст. 126-1 УК "Домашнее насилие".
Всего зарегистрировано 870 таких уголовных правонарушений. Из этого количества закрыто 146 производств. По данным Офиса Генпрокурора, в суд было направлено 468 производств.
Также отмечается, что больше всего правонарушений за домашнее насилие в январе-марте 2020 года учтено в Донецкой области - 124, в Днепропетровской области - 48 и в Житомирской области - 40.
Кроме того, по 38 учтенных правонарушений во Львовской и Винницкой областях.
По данным Офиса Генпрокурора меньше всего учтено правонарушений за домашнее насилие в Волынской области - 6 и по 11 в Черниговской и Луганской областях.
Напомним, статья 126-1 в Уголовном кодексе появилась в начале 2019 года. Также в Украине предусмотрена административная ответственность за домашнее насилие (ст.173-2 КУоАП).
Как сообщалось в УНН, Министерство внутренних дел запустило в мессенджере Telegram чат-бот для противодействия домашнему насилию.
Добавим, в КГГА заявили, что Киевский городской центр работы с женщинами на время проведения противоэпидемических мероприятий будет предоставлять дополнительную психологическую поддержку всем, кто в этом нуждается. Обращаться за поддержкой можно ежедневно с 9:00 до 00:00. Службы "Телефона доверия" работают по телефону: 044 272 15 00. Также в Украине была запущена "горячая линия" 15-47.