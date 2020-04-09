В Україні запустили чат-бот для протидії домашньому насильству
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Міністерство внутрішніх справ запустило в месенджері Telegram чат-бот для протидії домашньому насильству. Про це повідомила пресслужба МВС на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Чат-бот #ДійПротиНасильства надасть максимально вичерпну інформацію про домашнє насильство, підтримку та допомогу в цьому питанні”, — йдеться у повідомленні.
Так, чат-бот може наступне:
— допомогти викликати служби допомоги (поліцію і швидку);
— переадресувати на спеціалістів безоплатної правової допомоги, які в свою чергу нададуть юридичну консультацію в онлайн-режимі;
— надати контакти інших служб допомоги;
— роз’яснити, що таке домашнє насильство та як протидіяти цьому явищу, повноваження органів і установ, які здійснюють заходи з попередження домашнього насильства. Повідомляється, що приєднатися можна за посиланням @police_helpbot.
Нагадаємо, Генсек ООН заявив про спалах домашнього насильства в умовах карантину.