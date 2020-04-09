В Украине запустили чат-бот для противодействия домашнему насилию

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 51640 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 60544 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 74550 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 73949 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100937 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81351 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102054 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105660 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130761 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130269 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Украине запустили чат-бот для противодействия домашнему насилию

В Украине запустили чат-бот для противодействия домашнему насилию

Киев  •  УНН

 • 15606 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министерство внутренних дел запустило в мессенджере Telegram чат-бот для противодействия домашнему насилию. Об этом сообщила пресс служба МВД на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Чат-бот #ДійПротиНасильства предоставит максимально исчерпывающую информацию о домашнем насилии, поддержку и помощь в этом вопросе", - говорится в сообщении.

Так, чат-бот может следующее:

- помочь вызвать службы помощи (полицию и скорую);

- переадресовать на специалистов юридической помощи, которые в свою очередь окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме;

- предоставить контакты других служб помощи;

- разъяснить, что такое домашнее насилие и как противодействовать этому явлению, полномочия органов и учреждений, осуществляющих меры по предупреждению домашнего насилия. Сообщается, что присоединиться можно по ссылке @police_helpbot.

Напомним, Генсек ООН заявил о вспышке домашнего насилия в условиях карантина.

Украинские Национальные Новости

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