В Украине запустили чат-бот для противодействия домашнему насилию
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министерство внутренних дел запустило в мессенджере Telegram чат-бот для противодействия домашнему насилию. Об этом сообщила пресс служба МВД на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Чат-бот #ДійПротиНасильства предоставит максимально исчерпывающую информацию о домашнем насилии, поддержку и помощь в этом вопросе", - говорится в сообщении.
Так, чат-бот может следующее:
- помочь вызвать службы помощи (полицию и скорую);
- переадресовать на специалистов юридической помощи, которые в свою очередь окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме;
- предоставить контакты других служб помощи;
- разъяснить, что такое домашнее насилие и как противодействовать этому явлению, полномочия органов и учреждений, осуществляющих меры по предупреждению домашнего насилия. Сообщается, что присоединиться можно по ссылке @police_helpbot.
Напомним, Генсек ООН заявил о вспышке домашнего насилия в условиях карантина.