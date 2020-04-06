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Генсек ООН заявив про спалах домашнього насильства в умовах карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Світ зіткнувся зі спалахом домашнього насильства по відношенню до жінок після введення в багатьох державах карантинних заходів в зв’язку з епідемією коронавірусу. Про це йдеться в поширеній в неділю заяві генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, передає УНН.

“Ми знаємо, що ізоляція на дому і карантин необхідні для подолання коронавірусу, — зазначив глава організації. — Але в результаті жінки можуть виявитися в пастці з партнерами, схильними до жорстокого поводження”. “В останні тижні в міру посилення економічного і соціального тиску і страху ми стаємо свідками жахливого ​​глобального спалаху насильства в сім’ї”, — підкреслив він.

За словами Гутерріша, в деяких країнах подвоїлася кількість жінок, що звертаються в служби підтримки. У той же час, продовжив він, медичні установи і поліцейські служби перевантажені і відчувають брак персоналу.

У цьому контексті генсек ООН закликав всі уряди “включити положення про запобігання насильства щодо жінок та відшкодування шкоди, заподіяної в результаті такого насильства, в свої національні плани боротьби з коронавірусом в якості однієї з основних частин”. В якості необхідних заходів він запропонував збільшити асигнування для некомерційних організацій і працюють в онлайн-режимі служб підтримки, забезпечити невідворотність покарання для осіб, винних у жорстокому поводженні, встановити аварійні системи повідомлення про загрозу в аптеках і продуктових магазинах, а також прирівняти притулки до об’єктів життєзабезпечення. Також слід “забезпечити для жінок безпечні способи звернення за допомогою, які дозволяють жінкам звертатися по медичну допомогу не привертаючи уваги тих, хто жорстоко поводиться з ними”, додав Гутерріш.

За останніми даними, в світі коронавірусом заразилися майже 1,3 млн осіб, зафіксовано майже 70 тис. смертей. Станом на вечір 5 квітня в Україні підтверджено 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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