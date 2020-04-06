Генсек ООН заявил о вспышке домашнего насилия в условиях карантина

“Мы знаем, что изоляция на дому и карантин необходимы для преодоления коронавируса, — отметил глава организации. — Но в результате женщины могут оказаться в ловушке с партнерами, склонными к жестокому обращению”. “В последние недели по мере усиления экономического и социального давления и страха мы становимся свидетелями ужасной глобальной вспышки насилия в семьях”, — подчеркнул он.

По словам Гутерриша, в некоторых странах удвоилось количество женщин, обращающихся в службу поддержки. В то же время, продолжил он, медицинские учреждения и полицейские службы перегружены и испытывают недостаток персонала.

В этом контексте генсек ООН призвал все правительства “включить положения о предотвращении насилия в отношении женщин и возмещения вреда, причиненного в результате такого насилия, в свои национальные планы борьбы с коронавирусом в качестве одной из основных частей”. В качестве необходимых мер он предложил увеличить ассигнования для некоммерческих организаций и работающих в онлайн-режиме служб поддержки, чтобы обеспечить неотвратимость наказания для лиц, виновных в жестоком обращении, установить аварийные системы оповещения об угрозе в аптеках и продуктовых магазинах, а также приравнять убежища объектов жизнеобеспечения. Также следует “обеспечить для женщин безопасные способы обращения за помощью, которые позволяют женщинам обращаться за помощью не привлекая внимания тех, кто жестоко обращается с ними”, добавил Гутерриш.

По последним данным, в мире коронавируса заразились почти 1,3 млн человек, зафиксировано почти 70 тыс. смертей. По состоянию на вечер 5 апреля в Украине подтверждены 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.