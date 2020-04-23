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З початку року в Україні обліковано понад 700 проваджень через домашнє насильство

З початку року в Україні обліковано понад 700 проваджень через домашнє насильство

Київ • УНН

 • 21517 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Україні за січень-березень цього року обліковано понад 700 кримінальних правопорушень через домашнє насильство. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Так, в Україні за січень-березень 2020 року обліковано 724 кримінальні провадження за ст. 126-1 ККУ "Домашнє насильство".

Загалом зареєстровано 870 таких кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 146 проваджень. За даними Офісу Генпрокурора, до суду було направлено 468 проваджень.

Також зазначається, що найбільше правопорушень через домашнє насильство протягом січня-березня 2020 року обліковано у Донецькій області – 124, у Дніпропетровській області – 48 та у Житомирській області – 40.

Окрім того, по 38 облікованих правопорушень у Львівській та Вінницькій областях.

За даними Офісу Генпрокурора найменше обліковано правопорушень через домашнє насильство у Волинській області – 6 та по 11 у Чернігівській та Луганській областях.

Нагадаємо, стаття 126-1 у Кримінальному кодексі з’явилась на початку 2019 року. Також в Україні передбачено адміністративну відповідальність за домашнє насильство (ст.173-2 КУпАП).

Як повідомлялося в УНН, Міністерство внутрішніх справ запустило в месенджері Telegram чат-бот для протидії домашньому насильству.

Додамо, у КМДА заявили, що Київський міський центр роботи з жінками на час проведення протиепідемічних заходів надаватиме додаткову психологічну підтримку всім, хто цього потребує. Звертатися за підтримкою можна щодня з 9:00 до 00:00. Служби "Телефону довіри" працюють за номером: 044 272 15 00. Також в Україні була запущена "гаряча лінія" 15-47.

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