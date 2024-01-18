Спланировали применение резервов: Сырский посетил воинские части, которые держат оборону на Купянском направлении

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский совершил очередную рабочую поездку в воинские части, которые держат оборону на Купянском направлении, передает УНН.

Непосредственно на местах заслушал доклады командиров по обстановке, которая сложилась и характера действий врага. Вместе с командирами воинских частей проанализировали вероятные дальнейшие действия противника и определили оптимальные варианты действий наших войск. Спланировали применение резервов и порядок огневого поражения - сообщил Сырский в Telegram.

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По словам командующего Сухопутных войск ВСУ, несмотря на сложную обстановку на Купянском направлении мы держим оборону и уничтожаем врага.

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