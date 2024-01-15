Что Украине необходимо для военного прорыва - Сирский в интервью Reuters

О тактике и стратегии украинских военных в борьбе с российскими захватчиками и какие шансы у Украины на военный "прорыв" рассказал Командующий Сухопутных войск ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский в интервью информационному агентству Reuters, передает УНН.

Наши цели остаются неизменными: удержание наших позиций... истощение противника путем нанесения максимальных потерь. - сказал Reuters Сырский.

Детали

По словам Сырского сейчас россия пытается перехватить инициативу, поскольку война приближается ко второй годовщине.

По мнению Командующего Сухопутных войск ВС Украины, оккупанты давят в нескольких направлениях вдоль восточного фронта, чтобы получить полный контроль над промышленным Донбассом. Россияне наступают несмотря на колоссальные потери в людях и вооружении.

Впрочем, боевые действия с обеих сторон сейчас имеют меньший масштаб, чтобы сохранить боеприпасы и людей. Сырский отметил, что россия все чаще использует беспилотники, что заставило украинцев изменить тактику.

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Чтобы получить преимущество, украинским силам нужно большее количество передового оборудования, работающего на нескольких частотах одновременно. Именно поэтому Украина призывает западных партнеров сделать больше для их поставки.

Сейчас мы наблюдаем то, о чем когда-то говорили в теории, что сейчас превращается в практику и используется на поле боя. И это доказывает свою эффективность. Поэтому тот, кто будет иметь более совершенное вооружение, будет иметь все шансы победить. - отметил Сырский.

У Сил обороны Украины все еще есть возможности продвинуться, создав то, что Сырский назвал "искусственным преимуществом", как это сделали наши военные осенью 2022 года.

Я думаю, что шанс есть всегда. Нам просто нужно найти его и использовать. Потому что невозможно везде разместить войска, невозможно везде создать мощные линии обороны. Несмотря ни на что, будут определенные территории, которые будут защищены сильнее, а другие - менее защищены из-за ландшафта или его важности. - пояснил Сырский

Главное, добавил Сырский, заключается в том, чтобы сосредоточить силы на наиболее уязвимой точке в лучшее время, принцип, который "не потерял своей актуальности".