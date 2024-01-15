Що Україні необхідно для військового прориву – Сирський в інтерв’ю Reuters

ukenru
29 березня, 17:57 • 134701 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 165384 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 153660 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 191402 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 165186 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 146686 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 154090 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 149324 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 414497 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172994 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
70 %
747 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 72737 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 76790 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 81645 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 80644 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 61868 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 265038 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 414472 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 465110 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 471432 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 378876 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 34824 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 165327 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 139594 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 133266 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 106796 перегляди
Актуальне
Що Україні необхідно для військового прориву – Сирський в інтерв’ю Reuters

Що Україні необхідно для військового прориву – Сирський в інтерв’ю Reuters

Київ • УНН

 • 24240 перегляди

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що Україна потребує більш сучасної військової техніки від західних союзників для прориву в боротьбі з російськими окупантами. Він наголосив на важливості концентрації сил у найбільш вразливій точці в потрібний час.

Про тактику й стратегію українських військових у боротьбі з російськими загарбниками та які шанси в України на військовий "прорив" розповів Командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю інформаційній агенції Reuters, передає УНН.

Наші цілі залишаються незмінними: утримання наших позицій... виснаження противника шляхом нанесення максимальних втрат. 

 — сказав Reuters Сирський.

Деталі

За словами Сирського нині росія намагається перехопити ініціативу, оскільки війна наближається до другої річниці.

На думку Командувача Сухопутних військ ЗС України, окупанти тиснуть у кількох напрямках уздовж східного фронту, аби отримати повний контроль над промисловим Донбасом. Росіяни наступають попри колосальні втрати в людях і озброєнні.

Втім, бойові дії з обох сторін нині мають менший масштаб, щоб зберегти боєприпаси та людей. Сирський відзначив, що росія все частіше використовує безпілотники, що змусило українців змінити тактику.

"Безпосередньо виконують бойові завдання": Сирський показав кадри візиту до українських воїнів15.01.24, 11:52 • 51988 переглядiв

Аби отримати перевагу, українським силам потрібна більша кількість передового обладнання, що працює на кількох частотах одночасно. Саме тому Україна закликає західних партнерів зробити більше для їх постачання.

Зараз ми спостерігаємо те, про що колись говорили в теорії, що зараз перетворюється на практику і використовується на полі бою. І це доводить свою ефективність. Тому той, хто матиме більш досконале озброєння, матиме всі шанси перемогти.

 – зазначив Сирський.

У Сил оборони України все ще є можливості просунутися, створивши те, що Сирський назвав "штучною перевагою", як це зробили наші військові восени 2022 року.

Я думаю, що шанс є завжди. Нам просто потрібно знайти його і використати. Тому що неможливо скрізь розмістити війська, неможливо скрізь створити потужні лінії оборони. Незважаючи ні на що, будуть певні території, які будуть захищені сильніше, а інші – менш захищені через ландшафт або його важливість. 

 – пояснив Сирський

Головне, додав Сирський, полягає в тому, щоб зосередити сили на найбільш вразливій точці в найкращий час, принцип, який "не втратив своєї актуальності".

Ви напевно пам'ятаєте принцип Епамінонда, який говорить про те, щоб зосередити сили в найважливішій точці в найкращий час. Цей принцип використовується тут і не втратив своєї актуальності. 

– наголосив він.
Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,501.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.70