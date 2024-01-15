Що Україні необхідно для військового прориву – Сирський в інтерв’ю Reuters

Про тактику й стратегію українських військових у боротьбі з російськими загарбниками та які шанси в України на військовий "прорив" розповів Командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю інформаційній агенції Reuters, передає УНН.

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За словами Сирського нині росія намагається перехопити ініціативу, оскільки війна наближається до другої річниці.

На думку Командувача Сухопутних військ ЗС України, окупанти тиснуть у кількох напрямках уздовж східного фронту, аби отримати повний контроль над промисловим Донбасом. Росіяни наступають попри колосальні втрати в людях і озброєнні.

Втім, бойові дії з обох сторін нині мають менший масштаб, щоб зберегти боєприпаси та людей. Сирський відзначив, що росія все частіше використовує безпілотники, що змусило українців змінити тактику.

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Аби отримати перевагу, українським силам потрібна більша кількість передового обладнання, що працює на кількох частотах одночасно. Саме тому Україна закликає західних партнерів зробити більше для їх постачання.

Зараз ми спостерігаємо те, про що колись говорили в теорії, що зараз перетворюється на практику і використовується на полі бою. І це доводить свою ефективність. Тому той, хто матиме більш досконале озброєння, матиме всі шанси перемогти.

У Сил оборони України все ще є можливості просунутися, створивши те, що Сирський назвав "штучною перевагою", як це зробили наші військові восени 2022 року.

Я думаю, що шанс є завжди. Нам просто потрібно знайти його і використати. Тому що неможливо скрізь розмістити війська, неможливо скрізь створити потужні лінії оборони. Незважаючи ні на що, будуть певні території, які будуть захищені сильніше, а інші – менш захищені через ландшафт або його важливість.