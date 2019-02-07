Поймали обвиняемого в краже, сбежавшего из зала суда
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Обвиняемый в совершении кражи, который исчез из зала Шполянского районного суда в Черкасской области, поймали в тот же день. Его обвиняют в совершении кражи. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил начальник сектора коммуникаций Нацполиции в Черкасской области Дмитрий Грищенко.
"Подсудимый 31 января исчез из зала Шполянского районного суда в Черкасской области примерно после обеда, а задержали его около 18:00 на улице города в тот же день", - сказал Грищенко.
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Как сообщал УНН, 37-летний подсудимый Виталий Черевко сбежал из зала Шполянского районного суда 31 января около 13:30. Мужчине инкриминировали совершение кражи, соединенной с проникновением в помещение - по ч. 3 ст. 185 УК.
Напомним, в Запорожье пьяный водитель сбежал из-под ареста и ездил по городу на угнанном авто.