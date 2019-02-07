П'яний водій втік з-під арешту та їздив на викраденому авто

"Сьогодні вночі патрульний екіпаж помітив ВАЗ 2103 з відчиненим багажником, але коли хотіли його зупинити, то автомобіль одразу прискорив рух та порушуючи ПДР почав втікати. Зупинився вже на вулиці Земського лікаря Лукашевича, наїхавши на дерево. Водій та пасажир одразу спробували втекти", - йдеться у повідомленні.

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Під час спілкування з водієм, було з’ясовано, що він знаходиться у стані алкогольного сп’яніння. Проходити огляд відмовився.

"Так як документів на авто у правопорушника не виявилось, то перевіривши по базі даних, з’ясували власника цього автомобіля, який повідомив, що припаркував своє авто на проспекті Моторобудівників, але тепер виявив його відсутність. Повторно опитавши водія, той зізнався у незаконному заволодінні машиною", - додали у поліції.

Під час складання адміністративних матеріалів за ст. 124 КУпАП (ДТП - ред.), ст. 130 КУпАП (керування ТЗ в стані сп’яніння - ред.) та ст. 122-2 КУпАП (невиконання водіями вимог про зупинку – ред.) перевірили водія за відповідними базами даних. З'ясували, що він знаходиться під адміністративним арештом в певний період доби. І в даний момент його порушує.

Наразі встановлюються обставини події.

Нагадаємо, на Тернопільщині п’яний водій зіштовхнувся з "ВАЗ". У результаті ДТП постраждав водій останнього.