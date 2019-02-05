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На Тернопільщині п’яний виїхав на зустрічну смугу і вчинив ДТП

На Тернопільщині п’яний виїхав на зустрічну смугу і вчинив ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. На Тернопільщині п’яний водій зіштовхнувся з "ВАЗ". У результаті ДТП постраждав водій останнього. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції, передає УНН.

На автодорозі М-12 "Стрий-Знам’янка" водій автомобіля Mercedes виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з "ВАЗ", 47-річного водія з численними травмами госпіталізували у лікарню.

Виявилось, що керманич іномарки був п’яний. При перевірці алкотестер показав результат у 1,69 проміле, що практично у 9 разів перевищує норму.

На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння) та викликали слідчо-оперативну групу.

Як повідомляв УНН, в Одесі п’яний за кермом BMW протаранив патрульний автомобіль. 

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