На Тернопільщині п’яний виїхав на зустрічну смугу і вчинив ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. На Тернопільщині п’яний водій зіштовхнувся з "ВАЗ". У результаті ДТП постраждав водій останнього. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції, передає УНН.
На автодорозі М-12 "Стрий-Знам’янка" водій автомобіля Mercedes виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з "ВАЗ", 47-річного водія з численними травмами госпіталізували у лікарню.
Виявилось, що керманич іномарки був п’яний. При перевірці алкотестер показав результат у 1,69 проміле, що практично у 9 разів перевищує норму.
На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння) та викликали слідчо-оперативну групу.
Як повідомляв УНН, в Одесі п’яний за кермом BMW протаранив патрульний автомобіль.