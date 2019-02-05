На Тернопільщині п’яний виїхав на зустрічну смугу і вчинив ДТП

На автодорозі М-12 "Стрий-Знам’янка" водій автомобіля Mercedes виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з "ВАЗ", 47-річного водія з численними травмами госпіталізували у лікарню.



Виявилось, що керманич іномарки був п’яний. При перевірці алкотестер показав результат у 1,69 проміле, що практично у 9 разів перевищує норму.



На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння) та викликали слідчо-оперативну групу.



Як повідомляв УНН, в Одесі п’яний за кермом BMW протаранив патрульний автомобіль.