В Тернопольской области пьяный выехал на встречную полосу и совершил ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. На Тернопольщине пьяный водитель столкнулся с "ВАЗ". В результате ДТП пострадал водитель последнего. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, передает УНН.
На автодороге М-12 "Стрый-Знаменка" водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ВАЗ", 47-летнего водителя с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.
Оказалось, что руководитель иномарки был пьян. При проверке алкотестер показал результат в 1,69 промилле, что практически в 9 раз превышает норму.
На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения) и вызвали следственно-оперативную группу.
Как сообщал УНН, в Одессе пьяный за рулем BMW протаранил патрульний автомобиль.