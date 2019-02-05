В Тернопольской области пьяный выехал на встречную полосу и совершил ДТП

На автодороге М-12 "Стрый-Знаменка" водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ВАЗ", 47-летнего водителя с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.



Оказалось, что руководитель иномарки был пьян. При проверке алкотестер показал результат в 1,69 промилле, что практически в 9 раз превышает норму.



На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения) и вызвали следственно-оперативную группу.



Как сообщал УНН, в Одессе пьяный за рулем BMW протаранил патрульний автомобиль.