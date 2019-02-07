Пьяный водитель сбежал из-под ареста и ездил на угнанном авто
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Запорожье пьяный водитель сбежал из-под административного ареста и ездил по городу на угнанном авто, нарушая правила дорожного движения. Об этом сообщает патрульная полиция Запорожской области на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня ночью патрульный экипаж заметил ВАЗ 2103 с открытым багажником, но когда хотели его остановить, то автомобиль сразу ускорил движение и нарушая ПДД начал убегать. Остановился уже на улице Земского врача Лукашевича, наехав на дерево. Водитель и пассажир сразу попытались скрыться", - говорится в сообщении.
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Во время общения с водителем, было выяснено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Проходить осмотр отказался.
"Так как документов на авто у правонарушителя не оказался то проверив по базе данных, выяснили владельца этого автомобиля, который сообщил, что припарковал свой автомобиль на проспекте Моторостроителей, но теперь обнаружил его отсутствие. Повторно опросив водителя, тот признался в незаконном завладении машиной", - добавили в полиции.
При составлении административных материалов по ст. 124 КУоАП (ДТП - ред.), Ст. 130 КУоАП (управление ТС в состоянии опьянения - ред.) И ст. 122-2 КУоАП (невыполнение водителями требований об остановке - ред.) проверили водителя по соответствующим базам данных. Выяснили, что он находится под административным арестом в определенный период суток. И в данный момент его нарушает.
Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Напомним, в Тернопольской области пьяный водитель столкнулся с "ВАЗ". В результате ДТП пострадал водитель последнего.