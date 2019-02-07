Спіймали обвинуваченого у крадіжці, який втік із зали суду

"Підсудний 31 січня зник із зали Шполянського районного суду у Черкаській області приблизно по обіді, а затримали його близько 18:00 на вулиці міста в той же день", - сказав Грищенко.

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Як повідомляв УНН, 37-річний підсудний Віталій Черевко втік із зали Шполянського районного суду 31 січня близько 13:30. Чоловіку інкримінували вчинення крадіжки, поєднаної з проникненням до приміщення - за ч. 3 ст. 185 КК.

Нагадаємо, у Запоріжжі п’яний водій втік з-під арешту та їздив по місту на викраденому авто.