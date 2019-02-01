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Із зали суду втік обвинувачений у крадіжці

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Підсудний, який обвинувачується у вчиненні крадіжки, втік із зали Шполянського районного суду у Черкаській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Полтавській області.

"За інформацією Шполянського відділення поліції Сміляньского відділу Черкаської області, 37-річний підсудний Віталій Черевко втік із зали Шполянського районного суду 31 січня близько 13:30", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку інкримінують вчинення крадіжки, поєднаної з проникненням до приміщення - за ч. 3 ст. 185 КК.

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На його розшук орієнтовано весь особовий склад поліції Черкаської та суміжних областей. Поліція закликала громадян повідомляти їй у разі, якщо побачили чоловіка.

Нагадаємо, у Хмельницькій області поліцейські затримали засудженого, який понад півроку ухилявся від покарання.

Українські Національні Новини

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