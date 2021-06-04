Сотрудница финразведки США приговорили к 6 месяцам за утечку данных в СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Суд отправил бывшую сотрудницу Минфина США Натали Саурс-Эдвардс в тюрьму на шесть месяцев за утечку конфиденциальной информации в СМИ. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.
Цитата
"В какой-то момент Эдвардс решил злоупотребить своим доверительным положением и незаконно предоставила информацию о деятельности (SAR) третьим лица", - сказал судья, оглашая решение.
Детали
Сама обвиняемая в суде говорила, что обратилась к журналистам только после того, как сама неоднократно рассказывал государственным органам о коррупционных преступлениях ведомства. "Когда я сама заметила коррупции в Министерстве финансов, я не могла бесцельно стоять в стороне", - сказала Эдвардс.
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По словам подсудимой, она никогда не скрывала того факта, что обращалась к СМИ. При этом она сожалеет о том, что "много информации" в конечном итоге стало достоянием общественности.
Контекст
В Минфине США Эдвардс занимала должность старшего советника в управлении по реализации законодательства в сфере финансовых преступлений (FinCEN). В октябре 2018 года ее арестовали по делу несанкционированного разглашения "отчетов о подозрительной деятельности", известных как SAR в СМИ. Отчеты охватывали период с 1999 по 2017 год.
Позже Эдвардс признала себя виновной по одному пункту обвинения в заговоре с целью несанкционированного вскрытия SAR.
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